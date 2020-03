Børsene snur etter varsler om krisetiltak

NTB utenriks

I Oslo steg hovedindeksen hele 3,5 prosent da aksjehandelen begynte. I London og Frankfurt var oppgangen på henholdsvis 2,8 og 1,8 prosent.

Da børsen stengte i Tokyo, hadde Nikkei-indeksen steget 0,95 prosent. Oppgangen i Shanghai ble på 3,15 prosent, mens Hongkong-børsen steg 0,62 prosent.

I Japan pekte pilene først nedover, men stemningen snudde da landets sentralbank mandag varslet tiltak for å sikre stabilitet i finansmarkedene. Også USAs sentralbank har åpnet for tiltak etter at spredningen av koronaviruset i forrige uke utløste store børsfall.

