Tyrkia angriper Assads styrker

NTB utenriks

Det syriske nyhetsbyrået Sana bekreftet søndag at flyene ble skutt ned over Idlib, og at alle fire flygere om bord skjøt seg ut og berget livet.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet melder samtidig at det var to russiskbygde Su-24-fly som ble skutt ned av tyrkiske fly, og at syriske luftvernsinstallasjoner ble ødelagt. De tyrkiske angrepene ble gjennomført etter at en tyrkisk drone ble skutt ned ved byen Saraqeb.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu er den syriske flybasen Al-Nayrab i Aleppo satt ut av spill etter angrepene.

Etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i det som skal ha vært et syrisk luftangrep mot en tyrkisk kolonne torsdag, har situasjonen tilspisset seg kraftig i området.

Bekrefter offensiv

En uttalelse fra Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar regnes som den første offisielle bekreftelsen på det som allerede ser ut til å være i full gang.

– I etterkant av det avskyelige angrepet 27. februar i Idlib fortsetter operasjon Spring Shield, sier Akar i en video som er lagt ut av departementet.

I en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået Reuters hevder Akar at Tyrkia har ødelagt en drone, åtte helikoptre, 103 stridsvogner, 72 kanoner, flere rakettkastere og seks luftforsvarssystemer. Den tyrkiske forsvarsministeren legger til at 2.212 medlemmer av de syriske sikkerhetsstyrkene er «nøytralisert», noe som normalt betyr at de er drept, såret eller tatt til fange.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder på sin side at 74 krigere på syrisk side er drept i løpet av helgen, og at Tyrkia har trappet opp sitt bombardement mot syriske styrker i Hama, Idlib og Aleppo.

Harde kamper

I løpet av den siste uka har det vært harde kamper mellom tyrkiske og syriske styrker i Idlib. Ifølge syriske aktivister har de tyrkiske dronene over Idlib ført til store tap i de syriske regjeringsstyrkene.

Sammenstøtene har ført til økt spenning mellom Tyrkia og Russland, men forsvarsminister Akar understreker at NATO-landet Tyrkia ikke ønsker sammenstøt med Russland, den viktigste militære støttespilleren til Syrias regjering.

– Vi har ikke noe ønske eller mål om sammenstøt med Russland, sa Akar søndag, ifølge Anadolu.

EU holder krisemøte

Innkallingen kommer dels på forespørsel fra Hellas utenriksminister Nikos Dendias.

– De fornyede kampene som nå pågår i og rundt Idlib, utgjør en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, skaper uhørt menneskelig lidelse i befolkningen og har alvorlige ringvirkninger i og utenfor regionen, sier Borrell i en skriftlig uttalelse.

Borrell legger til at EU følger nøye med på migrasjonssituasjonen. Bekymringen er stor for at kampene i Syria skal føre til økt press på Tyrkias grenser mot Hellas og Bulgaria.

Det er inntil videre ikke satt en nøyaktig dato for utenriksministermøtet.

(©NTB)