Full forvirring om asylstrøm fra Tyrkia

Fram til søndag morgen har 76.358 migranter krysset grensa til EU via den tyrkiske provinsen Edirne, skriver Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu på Twitter.

Edirne-provinsen har grenseoverganger til både Hellas og Bulgaria. Men de to EU-landene kjenner seg overhodet ikke igjen i tallene fra den tyrkiske innenriksministeren.

– Per nå er situasjonen rolig, sier Bulgarias forsvarsminister Krasimir Karakatjanov.

Ingen grensekryssinger i Bulgaria

Ifølge bulgarske myndigheter har ingen migranter krysset grensa ulovlig så langt.

Men Bulgaria har sendt gendarmeriet til sin 259 kilometer lange landgrense mot Tyrkia for å styrke kontrollen, og ytterligere 1.100 soldater kan settes inn ved behov.

Karakatsjanov påpeker at Bulgarias grense også er godt beskyttet med piggtrådgjerder og termiske kameraer.

Bulgarias statsminister Boyko Borisov møter Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mandag for å diskutere situasjonen.

«Desinformasjon»

Hellas beskylder Tyrkia for å oppmuntre migranter til å reise mot Hellas ved å spre falske opplysninger.

«De tyrkiske myndighetenes desinformasjonskampanje fortsetter. Realiteten: 10.000 mennesker er forhindret fra å ta seg inn på gresk territorium», skriver gresk UD på Twitter.

De nøyaktige tallene er at gresk politi har forhindret 9.600 migranter fra å krysse grensa, ifølge opplysninger fra migrasjonsdepartementet i Aten.

Hellas har også trappet opp patruljeringen i Egeerhavet for å forsøke å stanse migranter som kommer i båt til de greske øyene.

Observasjoner

Samtidig forteller en kilde i gresk politi til nyhetsbyrået Reuters at over 500 migranter er kommet med båter til de greske øyene Lesvos, Samos og Chios søndag.

FNs organisasjon for migrasjon IOM melder på sin side at 13.000 mennesker befinner seg i grenseområdet i Edirne med håp om videre reise, og at flere tusen nye er på vei i buss uten at tyrkiske myndigheter hindrer dem.

Flere nyhetsbyråer har meldt at hundrevis av migranter er observert mens de trasket i grupper langs veier i Hellas etter å ha lyktes i å krysse grensa. De vil bli plassert i leirer i Hellas.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan bekreftet lørdag at Tyrkia ikke lenger vil hindre flyktninger og migranter som forsøker å ta seg til EU.

Dette begrunnes med de store flyktningstrømmene fra Syria. Samtidig har Tyrkia beskyldt EU for ikke å overholde flyktningavtalen som ble inngått dem imellom i 2016.

Frykter nye flyktningstrømmer

Tyrkia huser i dag 3,6 millioner flyktninger og migranter, de fleste syrere, og frykter at nærmere en million som er trengt opp til grensa i Syria som følge av den syriske offensiven i Idlib, skal strømme inn i landet.

Tyrkia sier de ikke har kapasitet til det.

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis innkalte søndag til krisemøte i landets sikkerhetsråd, mens EUs grensestyrke Frontex høyner beredskapen og sender støtte til Hellas.

EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas har på sin side foreslått et hastemøte med EUs innenriksministre for å drøfte situasjonen, og EUs utenrikssjef Josep Borrell har innkalt til et ekstraordinært utenriksministermøte.

EUs frykt er en gjentakelse av migrantkrisen i 2015, da minst en million migranter og flyktninger strømmet opp gjennom Europa.

