Tusener demonstrerte mot Putin i Moskva

NTB utenriks

Demonstrasjonen ble holdt for å minnes opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov, som ble drept mens han spaserte over en bro like ved Kreml for fem år siden.

Demonstrantene protesterte blant annet på endringer i grunnloven som opposisjonen mener er en måte å forlenge Putins myndighet når han ikke lenger kan fortsette som president i 2024. De bar plakater med tekster som «Nei til en evig Putin» og «Nei til maktmisbruk».

Arrangørene mener at 22.000 mennesker var med på marsjen, mens politiet sier det var 10.000.

(©NTB)