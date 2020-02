Erdogan: 18.000 migranter ved grensa til EU

NTB utenriks

President Recep Tayyip Erdogan bekrefter også at Tyrkia ikke lenger vil stanse migranter og flyktninger som forsøker å komme seg til Hellas og andre EU-land.

– Hva gjorde vi i går? Vi åpnet dørene, sa Erdogan i Istanbul lørdag.

– Vi vil ikke lukke dørene. Hvorfor? Fordi EU bør holde løftene sine, la han til.

Erdogan henviste til en avtale med EU fra 2016 om å stanse flyktningstrømmen til Europa i bytte mot titalls milliarder kroner i bistand.

– Ikke annet valg

Erdogan sa lørdag også at 18.000 migranter har samlet seg på Tyrkias grense til EU siden fredag, og antallet kan komme opp i 30.000 innen lørdag.

Ulike internasjonale medier har tilsynelatende gjengitt denne uttalelsen forskjellig. Ifølge nyhetsbyrået Reuters hevdet Erdogan at 18.000 allerede har krysset grensa, mens nyhetsbyrået AFP skriver at han sa at de befinner seg nær grensa.

Bakteppet for de siste flyktningstrømmene er kamper i den syriske Idlib-provinsen, som er opprørernes siste bastion i Syria. 34 tyrkiske soldater skal nylig ha blitt drept i et syrisk luftangrep i Idlib.

Presidentens pressesjef Fahrettin Altun sa nylig at Tyrkia ikke har noe annet valg enn å åpne grensa for flyktninger. Han har også anklaget Syrias regjering for å drive etnisk rensing og presse millioner av mennesker ut av Idlib.

– Disse menneskene vil prøve å flykte til Tyrkia og Europa. Det er allerede 4 millioner flyktninger i landet vårt, og vi har ikke kapasitet eller ressurser til å slippe inn enda en million, skrev han på Twitter.

– Hellas stanset 4.000

Samtidig har Hellas hindret flere tusen migranter fra å ta seg over grensen til landet fra Tyrkia, ifølge myndighetene i landet.

Stelios Petsas, som er talsmann for den greske regjeringen, sier Hellas er blitt utsatt for en massiv og ulovlig krenkelse av sine grenser.

– Vi hindret mer enn 4.000 forsøk på å ta seg ulovlig over våre landegrenser, sier han.

Politifolk brukte lørdag tåregass mot migranter ved en grenseovergang i den tyrkiske provinsen Edirne, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP. Her befinner det seg flere tusen mennesker, og noen av dem svarte med å kaste stein.

I 2015 tok én million migranter seg inn i Hellas og EU, de fleste av dem på flukt fra borgerkrigen i Syria.

Tyrkia og Russland

Mens Russland støtter Assad-regimet i Syria, har Tyrkia støttet ulike opprørsgrupper i nabolandet. De to landenes ledere snakket sammen på telefon fredag, og Erdogan kan komme til å reise til Moskva neste uke for nye samtaler, ifølge russiske myndigheter.

Russlands utenriksdepartement skriver i en uttalelse lørdag at de to landene jobber for å redusere spenningen omkring Idlib nord i Syria.

Totalt er 55 tyrkiske soldater drept etter at Nato-medlemmet Tyrkia begynte å sende forsterkninger inn i opprørskontrollerte områder av Nord-Syria.

Assad-regimets siste offensiv i Idlib har tvunget nær 950.000 internt fordrevne sivile til å dra i retning den syrisk-tyrkiske grensen. Det kalde vinterværet gjør situasjonen desto mer dramatisk for dem.

(©NTB)