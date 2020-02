Demonstrasjoner og protest da Polanski fikk filmpris i Paris

NTB utenriks

Cesar-prisen som er det franske motstykket til Oscar-utdelingen i USA, ble delt ut fredag kveld. Polanski var ikke selv til stede da han ble tildelt prisen for årets beste regi for filmen «J'Accuse», på engelsk «An Officer and a Spy».

Flere i salen reiste seg og gikk, blant annet Adele Haenel som var nominert til prisen som beste kvinnelige skuespiller, da Polanskis navn ble lest opp.

Etter at årets prismottakere ble kjent tidligere i februar hadde hele styret i Académie des Arts et Techniques du Cinéma som deler ut prisen trukket seg etter massiv kritikk over å ha nominert Polanskis film til hele tolv priser.

Roman Polanski (86) ble i 1977 pågrepet og siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 13 år gammel jente. Han tilsto og satt 42 dager i fengsel men klarte deretter å flykte før dommen falt. Polanski bor i Frankrike og har ikke vært tilbake i USA, som har hatt en arrestordre på ham siden 1978.

I 2018 ble han ekskludert av Oscar-akademiet i kjølvannet av metoo-saken.

Den franske Cesar-prisen ble etablert i 1976 og deles ut i årlig i februar i en TV-overført seremoni som finner sted i Théâtre du Châtelet i Paris.

Filmen «J'accuse,» som omhandler Dreyfus-skandalen på slutten av 1900-tallet i Frankrike, vant storjuryens pris på filmfestivalen i Venezia i september. Heller ikke da var regissøren selv til stede av frykt for å bli pågrepet og utlevert til USA.

