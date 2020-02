a-ha avlyser konsert i Singapore på grunn av virusfrykt

NTB utenriks

Det avlyste konserten skulle være en del av «Hunting High And Low»-turneen, ifølge VG.

– Det gjør oss veldig triste å måtte fortelle dere at konserten i Singapore er avlyst på grunn av bekymringen for spredning av det nye koronaviruset (covid-19), skriver bandet i et innlegg publisert på Instagram fredag ettermiddag.

Bandet skal etter planen spille fire konserter i Australia og New Zealand i starten av mars, før de deretter skal spille fem konserter i Japan.

Flere andre band har avlyst konserter den siste tiden, deriblant Green Day.

(©NTB)