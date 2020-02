Tyrkia: Å åpne grensen for flyktningene er eneste alternativ

NTB utenriks

Hundrevis av Tyrkias flyktninger og migranter satte fredag kursen mot Hellas etter at tyrkiske myndigheter ga beskjed om at de ikke lenger vil stanse mennesker på vei til Europa.

Også ved grensen til Bulgaria ankom det fredag busser med mennesker som håper å kunne ta seg inn i EU.

Erdogans kommunikasjonssjef sa samme dag at Tyrkia er nødt til å lempe på grensekontrollen mot EU.

– Det var bare en ting igjen å gjøre for Tyrkia etter å ha blitt stående alene med mottaket av flyktninger og forsøket på å unngå terrorisme, sier Fahrettin Altun.

Press fra Idlib

Tyrkia har allerede tatt imot 3,6 millioner flyktninger fra Syria, og med det syriske regimets offensiv i Idlib-provinsen nordvest i Syria er ytterligere en million mennesker blitt drevet på flukt. Mange av dem har søkt seg til grensen til Tyrkia i håp om å slippe over, samtidig som kampene rykker stadig nærmere.

– Det bør vært klart at de syriske flyktningene nå ikke bare er et problem for Tyrkia, men for hele verden, spesielt for landene i regionen og Europa, sier Altun ifølge nyhetsbyrået Anadolu.

Han tror ikke Tyrkias nye holdning til flyktningene vil påvirke forholdet til Vesten.

Drepte soldater

Den tyrkiske beslutningen ble tatt etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i det som skal ha vært et syrisk luftangrep i Idlib torsdag kveld.

En tyrkisk tjenestemann ga like etter beskjed om at landet ikke lenger føler seg forpliktet av avtalen som ble inngått med EU i 2016. Den innebærer at Tyrkia skal stanse potensielle asylsøkere som forsøker å ta seg til Europa i bytte mot milliarder i bistand.

Redd Barna mener Norge og andre europeiske land nå må ta ansvar.

– Ingen kan forvente at Tyrkia skal ta ansvar for alle som flykter fra kampene i Idlib. Dette er en flyktningkrise for alle familiene som nå forsøker å redde livet sitt, ikke for Europa, sier Nora Ingdal, som er Redd Barnas fungerende avdelingsleder for internasjonalt program.

– Norge og andre europeiske land må nå ta ansvar for å relokalisere barn og familier som allerede er strandet i leirer i Hellas, i tillegg til å ta imot flere kvoteflyktninger og tilby en trygg endestasjon for flere av dem som nå er på desperat flukt, legger hun til.

– Vakter forsvant

Ifølge ordføreren i den greske grensebyen Orestiada «forsvant» de tyrkiske grensevaktene fredag morgen

Både Hellas og Bulgaria har sendt forsterkninger til grensen mot Tyrkia, og fredag ettermiddag meldte den greske avisen Kathimerini at greske grensevakter har brukt tåregass for å stanse rundt 500 mennesker som prøver å ta seg over grensen.

Hendelsen skjedde på grenseovergangen ved byen Kastanies, en overgang som ble stengt tidligere på dagen.

Nyhetsbyrået Reuters har lagt ut video av migranter og flyktninger som går ved grensen, noen av dem bærende på plastposer og i følge med små barn, mens greske militærkjøretøy patruljerer på den andre siden av gjerdet.

Journalister på stedet melder om et stort antall politi og soldater på gresk side av grensen.

Hellas sier nei

Hellas statsminister Kyriakos Mitsotakis sier at landet ikke vil tolerere at migranter tar seg ulovlig over grensen til Hellas.

– Et betydelig antall migranter og flyktninger har samlet seg i store grupper ved den gresk-tyrkiske landegrensen, og de har forsøkt å ta seg inn i landet ulovlig, sier Mitsotakis fredag kveld.

– Jeg vil være klar, ingen ulovlige ankomster til Hellas vil bli tolerert. Vi skjerper grensekontrollen, framholder han.

I Istanbul ble det observert en rekke drosjer og busser som satte kursen mot den greske grensen.

– Vi hørte om det på fjernsyn, sier en afghansk 16-åring, som har fått plass i en av tre stappfulle drosjer som står parkert ved en hovedvei i utkanten av Istanbul.

– Vi har bodd i Istanbul. Vi ønsker å gå til Edirne og så til Hellas, sier han til Reuters.

Lesvos frykter økt press

Avtalen som Tyrkia lenge har truet med å vrake, har betydd at Tyrkia også har stanset mange av gummibåtene på vei til de greske øyene. Det siste året har imidlertid flere båter greid å krysse stredene mellom Tyrkia og Hellas enn på flere år.

Hvis kontrollen på tyrkisk side av grensen opprører helt, kan antall mennesker som tar seg til blant annet øya Lesvos, fort dobles.

I 2015, året før avtalen ble inngått, ankom nesten million flyktninger og migranter til Europa via Tyrkia.

EU uttalte fredag at unionen ikke har fått noe offisielt varsel om at Tyrkia har trukket seg fra avtalen.

På Lesvos befinner det seg allerede rundt 19.000 asylsøkere i og rundt en nedlagt militærleir som er beregnet for knapt 3.000 mennesker.

