Forbudet, som i første omgang varer fram til 15. mars, gjelder både offentlige og private arrangementer, opplyser myndighetene fredag.

Forbudet rammer blant annet bilutstillingen i Genève, som skulle begynne 5. mars.

Fra før av er det kjent at den årlige klokkemessen i Genève avlyses på grunn av virusutbruddet. Arrangørene opplyste torsdag at de selv har valgt å avlyse messen for å beskytte helsen til gjestene.

Til nå er 15 personer smittet med koronaviruset i Sveits.

