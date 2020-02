NTB utenriks

Det er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som på Twitter melder at Nato-rådet, som består av alle de 29 Nato-landenes ambassadører, skal møtes.

Møtet finner sted i Brussel etter at de 33 tyrkiske soldatene ble drept i et syrisk luftangrep i Idlib-provinsen, der Tyrkia har tolv observasjonsposter og store militære styrker til støtte for syriske opprørere.

