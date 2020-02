Greta Thunberg på stor klimaprotest i Bristol

NTB utenriks

Da den svenske 17-åringen ankom Bristol med tog, ble hun spurt om hvorfor hun hadde valgt å holde en appell i nettopp Bristol.

– Av mange ulike årsaker. Bevegelsen er veldig sterk her, og jeg har hatt kontakt med folk som er her, svarte Thunberg, som ble ønsket velkommen av byens ordfører Marvin Rees.

– Vi er en by som er i frontlinjen for klimahandling og sosial rettferdighet, og vi har akkurat lansert vår klimastrategi som følge av at det haster å komme med tiltak for å oppnå karbonnøytralitet innen 2030, skriver Rees på Twitter.

Thunberg blir også hyllet av en klimaforsker på Bristol University.

– Det er utrolig for Bristol å ønske Greta velkommen til vår by, fordi hun har inspirert millioner av unge mennesker rundt omkring i verden til å streike for en bedre framtid og for å få regjeringer og land til å gjøre noe stilt overfor farlige klimaendringer, sier Eunice Lo i en video.

Bristol og byens universitet var først ute med å erklære klimakrise i Storbritannia, fastslår forskeren.

Politiet i byen har advart om at sikkerhetstiltakene til arrangørene muligens ikke er gode nok til å beskytte yngre barn og funksjonshemmede, men det avviser Bristol Youth Strike 4 Climate. De viser blant annet til at det er opprettet en egen sikkerhetssone for de yngste barna.

(©NTB)