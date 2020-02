NTB utenriks

Meldingen kommer dagen etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i et luftangrep mot en tyrkisk kolonne i provinsen.

Tyrkia sier også at åtte syriske stridsvogner, fire pansrede personellkjøretøy, fem haubitser og to rakettbatterier er ødelagt, og at 56 syriske soldater er drept.

– Vi fortsetter angrepene mot regimemål i området, heter det i en Twitter-melding fra departementet fredag kveld.

