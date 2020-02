Børsnedgangen fortsetter i Asia

NTB utenriks

Fallet kommer etter fall på børsene både i New York og i Europa torsdag som skyldes økende bekymring på markedene for koronaviruset.

Også i Seoul og Sydney var det nedgang på over 3 prosent ved børsenes stengetid, mens det lå an til en nedgang på vel 2,5 prosent både i Hongkong og Shanghai.

Investorene mente lenge at viruset som først dukket opp i Kina i desember, var under kontroll, men utbrudd både i Italia, Sør-Korea og Iran har skapt frykt for at viruset kan bli en global trussel som lammer handel og industri.

