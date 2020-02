Russisk TV: Tyrkiske styrker i Syria skyter mot russiske fly

NTB utenriks

Meldingen, som gjengis av nyhetsbyrået Reuters, er ikke bekreftet fra annet hold. Det sies også at tyrkiske styrker støtter opprørsgrupper i området med artilleri.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som henter sine opplysninger fra et nettverk av kilder i Syria, meldte tidligere torsdag at tyrkiskstøttede opprørere hadde tatt tilbake kontrollen over den strategisk viktige byen Saraqeb i provinsen.

Syriske regjeringsstyrker og alliert milits inntok med russisk flystøtte byen tidligere i måneden.

