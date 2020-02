NTB utenriks

– Vi står overfor en krise, en epidemi, som er på vei, sa Macron under et besøk på et sykehus i Paris torsdag.

Presidenten sa også at Frankrike må forberede seg på en økning i antall covid-19-tilfeller.

Også Tyskland står nå overfor en epidemi, mener Tysklands helseminister Jens Spahn.

– Vi er ved starten av en koronavirusepidemi i Tyskland, sa Spahn onsdag kveld.

