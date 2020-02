Storslagen begravelse for tidligere livstidsdømt ekspresident i Egypt

NTB utenriks

I begravelsesprosesjonen var Mubaraks kiste dekket av et egyptisk flagg og plassert på en vogn trukket av hester.

Sisi, Mubaraks to sønner og flere høytstående representanter for myndighetene gikk i prosesjonen. Et militærorkester spilte, og kanoner avfyrte salutt.

Begravelsesseremonien ble holdt i en moské i en forstad til Kairo, før Mubarak ble brakt til sitt siste hvilested på sin families gravplass.

Mubarak styrte Egypt med hard hånd i nesten 30 år før han ble styrtet under den arabiske våren i 2011 og dømt til livsvarig fengsel. Etter at Sisi kom til makten i et militærkupp, ble dommen omgjort og den tidligere presidenten frigitt.

Statlig egyptisk TV viste onsdag bilder fra Mubaraks tid som jagerflypilot og militær leder, før han ble president. Også Sisi valgte å vektlegge Mubaraks militære karriere i en uttalelse etter at den tidligere presidenten døde tirsdag.

Mubarak ble 91 år gammel, og han fikk leve sine siste år i frihet etter å ha blitt løslatt fra fengsel i 2017. Etter løslatelsen holdt han seg unna offentlighetens søkelys, men flere av hans tidligere medarbeidere har fått nye maktposisjoner under Sisis regime.

