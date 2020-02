Kraftige børsfall i Europa

NTB utenriks

Ved 10.40-tiden hadde de viktigste indeksene i Frankfurt og London falt henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent.

Hovedindeksen ved Oslo Børs lå på et tidspunkt rundt 3 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før – før den tok seg litt opp igjen.

Også i Asia var det børsfall onsdag, om enn noe mer moderat. Tokyo-børsen falt 0,8 prosent i løpet av dagen, mens nedgangen i Sør-Korea ble på 1 prosent.

Både i Shanghai og Hongkong ble nedgangen på 0,8 prosent.

Nyhetsbyrået AP skriver at nedgangen skyldes bekymring for at spredningen av det nye koronaviruset «kan være ustoppelig».

