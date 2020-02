Italiensk avis: Norsk student skal være smittet av koronaviruset i Italia

NTB utenriks

Avisen skriver at mannen nå ligger på isolat på et lokalt sykehus i Firenze, etter å ha ankommet byen for noen få dager siden.

Helsemyndighetene i Italia har så langt ikke bekreftet opplysningene, men foreløpige tester skal vise at mannen har det nye koronaviruset.

Studenten skal være venn av en 63-åring som allerede har testet positivt på covid-19.

Italia er så langt det landet i Europa som er hardest rammet av det nye koronaviruset. Det totale antallet smittede er nå 374, mens tolv personer så langt har dødd som følge av viruset.

Utenriksdepartementet sier til NTB at de ikke har fått noen bekreftelse fra italienske myndigheter eller noen andre på at en nordmann i Italia er smittet.

– Vi kjenner kun til denne saken gjennom mediene, sier pressevakt Guri Solberg.