Italienere på reise møtt med frykt og fordommer

NTB utenriks

Rundt 40 italienske turister fikk valget mellom hjemsendelse eller 14 dager i karantene da de denne uken ankom Mauritius i Det indiske hav med fly. Alle kom fra de italienske regionene Lombardia og Veneto. De andre passasjerene kunne begynne ferien som normalt. Resultatet ble at italienerne dro hjem, skriver avisen Corriere della Sera.

Nord-Italia er så langt rammet av det største virusutbruddet i Europa, og personer som har oppholdt seg i regionen, har spredt det nye koronaviruset til flere andre land.

Blant de smittede i Italia er også en norsk student, som nå er isolert på et sykehus i Firenze med milde symptomer.

Første tilfelle i Hellas

Onsdag meldte også greske myndigheter om at landet har registrert sitt første tilfelle av covid-19-viruset. Kvinnen hadde vært i Nord-Italia, og befinner seg nå i isolasjon på et sykehus i Thessaloniki.

Covid-19-viruset har så langt tatt livet av tolv personer i Italia, mens antall smittede har steget til 374.

Også smitteutbruddet på den spanske øya Tenerife har sitt opphav i Italia. Totalt er fire personer bekreftet smittet på et hotell på den spanske øya, alle italienere, og tirsdag ble et stort antall gjester og ansatte satt i karantene.

– Ingen panikk

Samtidig forsøker EU å dempe folks frykt for å bli smittet. Utbruddet av det nye koronaviruset i Europa er bekymringsfullt, men det er ingen grunn til panikk, framholdt EUs helsekommissær Stella Kyriakides fast etter et møte med Italias helseminister Roberto Speranza i Roma onsdag.

– Vi må også være årvåkne når det gjelder feilinformasjon og desinformasjon, i tillegg til uttalelser som nører opp under fremmedfrykt, villeder innbyggerne og setter spørsmålstegn ved myndighetenes arbeid, sa hun.

Positiv utvikling i Kina

For første gang blir det rapportert om færre nye tilfeller av covid-19-viruset i Kina enn i resten av verden, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– I går gikk antallet nye tilfeller rapportert utenfor Kina forbi antallet nye tilfeller i Kina for første gang, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus da han snakket til diplomater i Genève i Sveits onsdag.

Antallet nye tilfeller i Kina tirsdag var 411, mens antallet i resten av verden var 427, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det markerer et skifte i spredningen av koronaviruset.

Så langt er antallet smittede i Kina over 78.000, og over 2.600 er døde. I resten av verden er tallet nesten 3.000 smittede og over 30 er døde.

Mange i Sør-Korea

Sør-Korea er spesielt hardt rammet. Der har antall smittede steget til 1.261, ifølge myndighetene i landet. De fleste av de nye tilfellene er i byen Daegu sørøst i landet.

I alt elleve personer har så langt mistet livet av covid-19-viruset i Sør-Korea

Blant dem som nylig er registrert smittet, er en amerikansk soldat. Han er stasjonert i Camp Caroll nær Daegu.

I en melding fra det amerikanske forsvaret heter det at den 23 år gamle soldaten oppholder seg i karantene i sitt hjem utenfor baseområdet. Soldaten besøkte tidligere i uka Camp Walker, som er i Daegu.

Det er nå også registrert smitte i Brasil, det første tilfellet i Latin-Amerika.

(©NTB)