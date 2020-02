Italia ber om internasjonal hjelp til å takle virusutbruddet

NTB utenriks

Antall smittede i Italia nådde onsdag 400, og i en rekke europeiske land er personer blitt syke som følge av covid-19-viruset etter å ha vært i Italia.

Italias regjering ber nå sine naboland om hjelp, ikke isolasjon og diskriminering. Ikke i noe annet land utenfor Asia er det påvist et så stort utbrudd.

– Virus kjenner ingen grenser, og de stanser ikke ved dem, sier Italias helseminister Roberto Speranza under åpningen av et krisemøte med representanter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU i Roma.

Siden fredag har tolv personer dødd av viruset i Italia, alle av dem har vært eldre eller hatt bakenforliggende helseproblemer.

Blant landene som har registrert smittetilfeller med kobling til Italia de siste dagene, er Hellas, Nord-Makedonia, Østerrike, Kroatia, Sveits, Sverige, Finland, Algerie og Brasil.

Samtidig har Tyskland og Frankrike rapportert to tilfeller hver der personene ikke har noen kjent tilknytning til Italia. Det skaper bekymring for at det er i ferd med å utvikle seg andre lommer med smitte i Europa der opphavet er ukjent.

