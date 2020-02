Iran oppjusterer antallet virusdødsfall til 19

NTB utenriks

De oppjusterer dermed det offisielle dødstallet med fire. Antallet smittetilfeller er 139, ifølge myndighetene i Teheran. Av de 44 nye tilfellene som er funnet det siste døgnet, er 15 registrert i byen Qom, ni i Gilan og fire i Teheran.

Iranske myndigheter ble tidligere i uken beskyldt for å forsøke å dysse ned omfanget av virusutbruddet. Mandag gikk et medlem av nasjonalforsamlingen ut og sa at det hadde vært 50 dødsfall bare i byen Qom. Dette ble imidlertid avvist av myndighetene i Teheran.

Flere av landene i regionen har registrert nye tilfeller av smitte og setter det i forbindelse med reiser i Iran.

Landets president Hassan Rouhani langet onsdag ut mot USA, som han beskyldte for å spre smittefrykt. Det skjedde etter at USA utenriksminister Mike Pompeo beskyldte Iran for å holde tilbake informasjon om situasjonen.

– USA sliter selv med koronavirus. 16.000 mennesker er døde av influensa, men de snakker ikke om egne døde, sa han.

Iranske myndigheter har stengt skoler, universiteter og kultursentre, avlyst sportsarrangementer og sendt ut personell for å desinfisere busser, tog og offentlige steder.

(©NTB)