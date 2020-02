Guinness-produsent venter koronatap

NTB utenriks

Diageo produserer kjente merkevarer som Guinness, Smirnoff, Baileys og Johnnie Walker. Gruppens regnskapsår slutter 30. juni.

De anslår at tapene innen den datoen vil være mellom 225 og 325 millioner britiske pund på grunn av viruset.

Diageo oppgir betydelige forstyrrelser i handelen i Kina siden begynnelsen av januar som grunn for nedgangen. De anslår at problemene vil vare i alle fall til utover i neste måned, og at produksjonen kan være tilbake til det normale innen sommeren.

Virusutbruddet ser ut til å ha oppstått i den kinesiske byen Wuhan i desember. Så langt er nesten 80.000 smittetilfeller bekreftet, og over 2.700 er bekreftet døde, de aller fleste i Kina.

