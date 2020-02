Fire smittet av koronavirus på hotell på Tenerife

NTB utenriks

Alle fire er italienere, skriver den spanske avisen El Pais, som har sine opplysninger fra spanske helsemyndigheter.

I tillegg til legen som først ble bekreftet smittet, er legens kone og et par i samme reisefølge smittet. Alle fire er isolert, og hotellet med 800 gjester og 200 ansatte er blitt satt i karantene i minst to uker.

Ingen nordmenn

Det er ingen norske gjester på hotellet nå. Sju nordmenn har den siste uken bodd på samme hotell, ifølge reiseselskapet Tui. Fire av dem har reist hjem til Norge, og de tre siste kommer til Norge onsdag.

Minst seks dansker oppholder seg fortsatt på det firestjerners hotellet og er satt i karantene.

Reiseselskapene Spies og Tui opplyser onsdag at de mottar mange telefoner fra bekymrede dansker som har bestilt ferie til Tenerife. Noen har også avlyst turene sine. Dansk UD har imidlertid så langt ikke endret sine reiseråd.

Kaffekø

Britiske turister på hotellet har fått beskjed om å holde seg i ro og bli på rommet, skriver Sky News. Men det er også blitt meldt at folk får gå fritt rundt på hotellet så lenge de bruker munnbind.

Stemningen har endret seg de siste timene, sier hotellgjesten Nigel til BBC. Han forteller at han har fått gå ut av rommet sitt med maske på og møtte over 100 andre i kaffekø.

På hotellet har folk fått utdelt termometer for å sjekke om de har feber. Det skal gjøres to ganger om dagen. De er også blitt bedt om å melde fra om andre influensalignende symptomer.

Cruiseskip

Situasjonen oppstår en uke etter at turister på det virusrammede cruiseskipet Diamond Princess utenfor Japan ble sluppet ut fra karantene.

Myndighetene får nå kritikk for å ha sluppet folk ut for tidlig, etter at det ble kjent at passasjerer som har fått gå i land, likevel var bærere av viruset.

(©NTB)