Amerikansk soldat smittet – over 1.000 virussmittede i Sør-Korea

I alt elleve personer har omkommet og totalt har 1.146 mennesker blitt smittet av covid-19-viruset i Sør-Korea, som er landet utenfor Kina som er hardest rammet.

Flest smittede er registrert rundt byen Daegu sør i landet, inkludert personen fra amerikansk militære som er stasjoner i byen. Av de 169 nye tilfellene det siste døgnet, er 134 av dem registrert i Daegu.

I en meddelelse fra amerikansk militærledelse blir det onsdag bekreftet at en 23 år gammel soldat har testet positivt og plassert seg selv i karantene i sitt hjem utenfor militærbasen. Han er stasjonert i Camp Caroll nær Daegu og besøkte tidligere i uka Camp Walker, som er i Daegu.

Militæret og helsemyndighetene kartlegger nå soldatens bevegelsesmønster og hvem han har hatt kontakt med for å gjøre rede for hvem som har vært eksponert for mulig smitte i inkubasjonstiden og etterpå.

