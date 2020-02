NTB utenriks

En kvinne fra byen Bergamo i den virusrammede regionen Lombardia, som var med i et reisefølge på besøk i Palermo, har testet positivt for viruset, opplyser Sicilias president Nello Musumeci i et Facebook-innlegg.

Kvinnen, som etter forholdene skal være i god form, blir holdt tilbake sammen med sin mann og andre som har vært i nær kontakt med henne, opplyser Musumeci.

Italienske medier melder også om et tilfelle i Firenze i Toscana.

