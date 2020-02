NTB utenriks

Det viser tall som ble offentliggjort tirsdag. Landet har det høyeste antallet smittede utenfor Kina.

Det oppdages stadig flere grupper av smittede i og rundt byen Daegu sør i landet, opplyser smittevernmyndighetene. Regjeringen har lovet å mobilisere helsevesenet for fullt for å hindre smitten i å spre seg, men vurderer ikke å innføre et reiseforbud nå.

