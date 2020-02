Svenske myndigheter krever at Kina slipper fri dømt forlegger

NTB utenriks

Den fengslede svenske statsborgeren og forleggeren Gui Minhai ble dømt til fengsel i ti år i en kinesisk domstol i byen Ningbo.

Sveriges utenriksminister Ann Linde sier til det svenske nyhetsbyrået TT at svenske myndigheter ikke visste noe om at saken hans skulle føres for retten.

– Nå prøver vi å få en offentlig bekreftelse, sier Linde til TT etter at dommen ble kjent tirsdag.

Gjenforening

Til Sveriges Radio tirsdag morgen sier hun at de hele tiden vært tydelige på kravet om at han skal settes fri for å kunne gjenforenes med sin datter og sin familie. Linde mener også at det haster med å få en lege til å vurdere Gui Minhais helse.

Utenriksministeren krever også å få mulighet til å gi ham den hjelpen han har rett til.

– En svensk statsborger har rett til konsulær bistand. Kina har ikke villet gi Sverige muligheten til å gi dette, sier hun til TT.

Arrestert to ganger

Gui Minhai startet i 2012 et forlag i Hongkong som utgir bøker det kinesiske kommunistpartiet har forbudt. Han ble fengslet i 2015, anklaget for å ha avslørt kinesiske statshemmeligheter. Senere ble han løslatt, før han ble arrestert igjen i 2018 da han var på vei til lege sammen med to svenske diplomater.

Han er nå dømt for å ha gitt informasjon videre til utenlandsk etterretning.

Den svenske regjeringen har kritisert kinesiske myndigheter for pågripelsen, samtidig som Kina har reagert på måten svenske medier har omtalt saken.

Påvirker forholdet

Ann Linde svarte tirsdag morgen bekreftende på spørsmål fra Sveriges Radio om dommen påvirker forholdet mellom Kina og Sverige.

– Negativt, naturligvis, sa hun til kanalen.

Vänsterpartiet og flere kommentatorer har krevd at Sverige utviser Kinas ambassadør. Det er ingen god idé akkurat nå, synes Ann Linde. Utenriksministeren poengterer overfor TT at den diplomatiske forbindelsen er nødvendig for å sikre Sverige nok informasjon videre i saken.

Trapper ned

Den kinesiske ambassaden i Sverige har ved flere anledninger tatt direkte kontakt med flere av de største mediehusene i landet for å få dem til endre omtalen av saken.

I desember sa Kinas ambassadør i Sverige Gui Congyou at Kina kommer til å trappe ned samarbeidet med Sverige, både når det gjelder kultur, handel og økonomi.

I november i fjor ble Gui tildelt Tucholsky-prisen av svenske PEN. Hans datter, som også er svensk statsborger, har arbeidet for farens løslatelse i Sverige.

(©NTB)