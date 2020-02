Svensk forlegger dømt til fengsel i Kina

NTB utenriks

Gui Minhai har sittet fengslet i Kina siden 2015. Han er nå dømt til ti års fengsel, melder nyhetsbyrået Reuters. Også flere andre nyhetsbyråer omtaler dommen.

Gui Minhai er svensk statsborger av kinesisk opprinnelse. I 2012 startet han et forlag i Hongkong som utgir bøker som det kinesiske kommunistpartiet har erklært forbudt. Gui ble først fengslet for å ha avslørt kinesiske statshemmeligheter. Han skal nå være dømt for å ha gitt informasjon videre til utenlandsk etterretning.

Domstolen i den østlige byen Ningbo sa at Gui i 2018 hadde søkt om å få tilbake sitt kinesiske statsborgerskap, men det er ikke klart om forleggeren hadde sagt fra seg sitt svenske statsborgerskap.

Den svenske regjeringen har gjentatte ganger kritisert kinesiske myndigheter for pågripelsen, noe som har påvirket forholdet mellom landene på flere områder. Den motsatte veien har Kina reagert på måten svenske medier har omtalt saken og flere ganger bedt den svenske regjeringen om å gripe inn. Det er også avdekket at den kinesiske ambassaden i Sverige har tatt direkte kontakt med flere av de største mediehusene i landet for å få dem til endre omtalen av saken.

I desember sa Kinas ambassadør i Sverige at Kina kommer til å trappe ned samarbeidet med Sverige, både når det gjelder kultur, handel og økonomi.

I november i fjor ble Gui tildelt Tucholsky-prisen av svenske PEN. Hans datter, som også er svensk statsborger, har arbeidet for farens løslatelse i Sverige.

(©NTB)