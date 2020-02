Måling: Sanders har mer støtte blant afroamerikanske velgere enn Biden

NTB utenriks

Biden har lenge vært favoritten til å bli Donald Trumps utfordrer i høstens presidentvalg blant USAs demokratiske afroamerikanere. Han har også hatt en klar ledelse på meningsmålingene i delstaten South Carolina, der Demokratene holder nominasjonsvalg i helgen.

Nå viser imidlertid en ny måling at Biden på landsbasis er forbigått av Sanders i denne velgergruppen. 26 prosent sier de vil stemme på Sanders, et hopp på 7 prosentpoeng siden forrige måling, mens 23 prosent sier de vil stemme på Biden, et fall på 10 prosentpoeng.

Målingen er dårlig nytt for Biden, som har gjort det dårligere enn forventet i de tre første nominasjonsvalgene, men som har satset stort på å sikre seg førsteplassen i South Carolina, der over halvparten av dem som stemmer på Demokratene, er afroamerikanere.

