Kina sier at fengslet forlegger ikke lenger er svensk

Tirsdag ble det kjent at Gui Minhai er dømt til ti års fengsel i Kina. Samme dag ble Kinas ambassadør Gui Congyou kalt inn på teppet i utenriksdepartementet i Stockholm der svenske myndigheter krevde at Gui settes fri og at han skal kunne få konsulær hjelp fra Sverige.

Men samme dag ga det kinesiske utenriksdepartementet beskjed om at Gui ikke lenger er svensk.

Kina anerkjenner ikke doble statsborgerskap. I en skriftlig uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet heter det at Gui Minhai søkte om å få tilbakeført sitt kinesiske statsborgerskap i 2018 og at søknaden ble innvilget.

«Gui Minhai ble svensk statsborger i 1996. I 2018 søkte Gui frivillig til Kinas offentlige sikkerhetsmyndigheter om å gjenopprette sitt kinesiske statsborgerskap, og søknaden ble innvilget i henhold til loven», skriver en talsmann for departementet.

Utenriksdepartementet i Beijing hevder også at svenske diplomater ikke kan få adgang til forleggeren på grunn av virusutbruddet.

