Italiensk turist på Tenerife smittet av covid-19

NTB utenriks

Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres bekrefter på Twitter at et tilfelle av det smittsomme viruset er påvist på Tenerife, melder VG.

Presidenten skriver at den smittede oppholdt seg sør på øya og at de første prøvene som ble tatt mandag kveld for å sjekke om det dreide seg om koronavirus, slo positivt ut.

– Nye prøver vil bli tatt i morgen i Madrid, skriver Torres, som opplyser at pasienten er isolert.

Det var turisten selv som selv ba om å bli sjekket for viruset, skriver avisen El País. Vedkommende er lege og hjemmehørende i Lombardia i Nord-Italia og kjente at han hadde symptomer og feber.

Det er nettopp i Lombardia-regionen det største utbruddet av virussmitte er registrert i Europa. Mandag var antall smittede i hele Italia oppgitt til å være 229, de aller fleste i Lombardia-regionen. Flere byer og tettsteder i området er avstengt, og det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak.

Tidligere i februar ble også en annen person påvist virussmitte på Kanariøyene, denne gang på øya La Gomera. Den smittede var en tysk statsborger fra Bayern som selv var blitt smittet av en kollega, som hadde med seg viruset fra episenteret i Wuhan i Kina.

