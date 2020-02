Iransk viseminister smittet av covid-19-viruset

NTB utenriks

– Virustesten for Harirchi, visehelseministeren som har vært i frontlinjen i kampen mot koronaviruset, var positiv, sier helseministerens medierådgiver Alireza Vahabzadeh i en Twitter-melding.

Harirchi hostet og så ut til å svette under en pressekonferanse mandag med regjeringens talsmann Ali Rabiei.

Smittefrykten brer seg i Midtøsten etter at 15 mennesker offisielt er døde i Iran som følge av viruset. Tallet på smittede har steget til 95.

Iranske myndigheter er blitt beskyldt for å forsøke å dysse ned omfanget av virusutbruddet i landet, og mandag gikk et medlem av nasjonalforsamlingen ut og sa at det hadde vært 50 dødsfall bare i byen Qom. Dette avvises imidlertid av myndighetene i Teheran.

