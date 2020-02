NTB utenriks

All flytrafikk til og fra Iran stanses i minst en uke i Emiratene. Landet er et svært viktig transittland for Irans 80 millioner innbyggere.

Covid-19-viruset har spredd seg i flere nye land i Midtøsten de siste dagene, og både Kuwait, Bahrain og Irak har registrert smittetilfeller blant folk som har vært i Iran. Også Afghanistan knytter nye smittetilfeller til reiser til Iran.

Emiratenes statlige flyselskap Emirates har daglige flygninger til Teheran.

(©NTB)