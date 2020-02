NTB utenriks

Ifølge myndighetene dreier det seg om en iransk statsborger i byen Najaf sør i Irak.

Vedkommende studerer religion, ifølge Reuters. Personen ankom Irak før myndighetene begynte å nekte iranere å ta seg over grensen. I Iran er tolv personer døde av viruset og over 60 smittetilfeller registrert. Det meldes blant annet om smitte i byen Qom, som er et viktig religiøst sentrum.

Irak grenser i øst mot Iran.

(©NTB)