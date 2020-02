Rettsmøte om utlevering av Assange er i gang

NTB utenriks

48-åringen nikket til journalister i rettssalen da rettsmøtet begynte mandag.

I Woolwich Crown Court skal representanter for amerikanske myndigheter argumentere for at Assange må utleveres.

USAs regjering vil stille Assange for retten for spionasje. Hvis 48-åringen blir dømt i henhold til tiltalen, risikerer han fengsel i opptil 175 år.

Selv om rettsbehandlingen i London nå er i gang, kan det ta lang tid før Assanges skjebne avgjøres. Etter en uke med åpningsinnlegg fra begge parter er planen at retten skal heves fram til mai.

