Israel og militante palestinere angriper hverandre for andre dag på rad

NTB utenriks

Opptrappingen skjer bare en uke før valget på ny israelsk nasjonalforsamling.

Den militante palestinske gruppa Islamsk hellig krig avfyrte mandag over 20 raketter og granater mot Israel, ifølge det israelske militæret. De fleste skal ha blitt stanset av israelske luftvernraketter.

Rakettangrepene fra den palestinske Gazastripen ble etterfulgt av fly- og helikopterangrep mot flere av basene til Islamsk hellig krig på Gazastripen. Det er ikke kommet meldinger om drepte eller sårede under mandagens angrep.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varslet at Israel er klar til å svare med mer makt.

Også søndag avfyrte Islamsk hellig krig over 20 raketter mot Israel. Angrepene var en gjengjeldelse etter at israelske soldater drepte en angivelig militant palestiner, for deretter å løfte liket opp med en gravemaskin.

Rakettangrepene fikk Israel til å svare med angrep mot Islamsk hellig krig både på Gazastripen og i utkanten av Syrias hovedstad Damaskus, der to militante palestinere ble drept. Også fire andre iranskstøttede militssoldater mistet livet, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Islamsk hellig krig har ikke godtatt den uformelle våpenhvilen som Israel har inngått med Hamas, som har kontrollen på Gazastripen.

(©NTB)