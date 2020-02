FNs generalsekretær: Menneskerettene er under angrep

NTB utenriks

Han pekte på en rekke bekymringsfulle utviklingstrekk under åpningen av det årlige møtet til FNs menneskerettsråd i Genève mandag.

– En pervers politisk kalkulering griper om seg: Å splitte folk for å multiplisere antall stemmer, sa Guterres.

I tillegg til økende politisk polarisering i mange land viste han til at rettsstaten er i ferd med å undergraves.

Guterres advarte også om at sivile lider under bombeangrep i krigsområder, at religiøse, etniske og seksuelle minoriteter undertrykkes og at kvinner utsettes for overgrep og vold mange steder.

