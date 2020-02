Bild: Mer enn 30 skadd da bil kjørte inn i karnevalsparade i Tyskland

NTB utenriks

Hendelsen skjedde i 14.30-tiden da bilen kjørte rett inn i karnevalsparaden som pågikk i byen Volkmarsen i delstaten Hessen. Det er avisen Bild som skriver at flere enn 30 personer ble skadd og at tilstanden er alvorlig for minst en tredel av dem. Mange av de skadde er barn.

Tallene er ikke bekreftet av politiet, som opplyser at de foreløpig ikke kan gi detaljer om hendelsen. Politiet bekrefter imidlertid at føreren er pågrepet og at flere personer er skadd.

En talsperson for politiet sier til Bild at de antar at det er snakk om et angrep, men at det ikke er bekreftet ennå.

Bilder fra stedet viser en sølvgrå Mercedes som står på fortauet med blinklysene på. I området der bilen kjørte, ligger det også strødd gjenstander som utgjorde en del av karnevalsparaden. Politiet har sperret av området.

Ifølge Frankfurter Rundschau opplyser øyenvitner at føreren kjørte bilen forbi en sperring og deretter økte farten mot folkemengden. Øyenvitner sier også til tyske medier at bilen kjørte rundt 30 meter før den stoppet.

Volkmarsen har om lag 7.000 innbyggere. Byen ligger i delstaten Hessen rundt 280 kilometer sør for Berlin og om lag 30 kilometer fra Kassel.

Alle karnevalsarrangement i Hessen er foreløpig avlyst. Karneval er en svært populær og årlig tradisjon i store deler av Tyskland.

(©NTB)