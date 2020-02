NTB utenriks

EU og Storbritannias mål er i utgangspunktet å bli enige innen utgangen av 2020, dette fordi overgangsperioden da utløper.

– Jeg er ikke sikker på at man kommer fram til en avtale mellom nå og utgangen av året, sa Macron da han snakket med franske fiskere under et arrangement i Paris lørdag.

Storbritannia forlot EU 31. januar.

Frankrike og andre EU-land ønsker å fortsette å kunne fiske i britiske farvann. London har imidlertid varslet at de ønsker å begrense denne tilgangen.

