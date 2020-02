Iran beskylder utenlandske medier for å bruke virus for å skremme bort velgere

NTB utenriks

– Denne negative propagandaen begynte for noen måneder siden og vokste seg større da valget nærmet seg. De siste to dagene, under påskudd av sykdom og virus, lot ikke deres medier sjansen gå fra seg til å fraråde folk fra å stemme, sier Khamanei.

Foreløpige resultater fra valget i Iran som statlig TV har sluppet, viste at konservative kandidater har framgang, delvis takket være lavt frammøte.

Under valget fredag hadde mange av velgerne på seg masker for å beskytte seg mot covid-19-viruset. Hittil er det bekreftet at 28 mennesker er smittet i Iran, inkludert seks som har dødd av viruset.

