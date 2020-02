Stoltenberg avviser Macrons atomutspill

NTB utenriks

– Vi har alt atomavskrekkelse i Europa, nemlig Natos, sier Stoltenberg i et intervju med tyske Der Spiegel.

Stoltenberg inviterer videre Frankrike til å bli med i forsvarsalliansens Nuclear Planning Group, noe ledelsen i Paris har takket nei til.

– Dersom franskmennene ønsker å endre syn på dette, så er de velkomne når som helst, sier han i intervjuet.

Macron hevdet tidligere i måneden at Europa ikke bare kan være tilskuere til et fremtidig våpenkappløp, og varslet samtidig en oppgradering av det franske atomvåpenarsenalet.

– Europeerne bør sammen innse at uten et juridisk rammeverk, kan de fort stå overfor et nytt våpenkappløp, kanskje også med atomvåpen, på egen jord. Vi kan ikke bare være tilskuere til et mulig fremtidig våpenkappløp, sa han.

Macron gjorde det samtidig klart at det er uaktuelt å gi Nato kontroll over de franske atomvåpnene ved å slutte seg til alliansens Nuclear Planning Group.

Den franske presidenten skapte bølger da han i fjor kalte Nato «hjernedød». Utsagnet kom i kjølvannet av at andre allierte ikke ble konsultert da USA trakk seg ut av Nord-Syria og banet vei for Tyrkias militæroffensiv i området.

Under sikkerhetskonferansen i München i forrige uke argumenterte Macron for at Europa bør styrke forsvarssamarbeidet uavhengig av Nato, og han kritiserte Tyskland for manglende vilje til dette.

