Medier: USA mener Russland prøver å hjelpe Sanders i nominasjonskampen

Både Washington Post og New York Times melder at amerikanske tjenestemenn har fortalt Sanders at Russland blander seg inn i den demokratiske nominasjonskampen, og at et av målene er å hjelpe Sanders.

– Jeg bryr meg ærlig talt ikke om hvem Putin ønsker at blir president, sier Sanders i en uttalelse fredag med henvisning til Russlands president Vladimir Putin.

– Mitt klare budskap til Putin er: Hold deg utenfor det amerikanske valget, og som president vil jeg sørge for at du gjør det, sier Sanders.

Trump orientert

Også folkevalgte i Kongressen og USAs president Donald Trump er orientert om den russiske innblandingen, skriver Washington Post. Det er ikke kjent på hvilken måte Russlands støtter Sanders i nominasjonskampen.

– I 2016 brukte Russland internettpropaganda for å skape splid i vårt land, og jeg har forstått det slik at de gjør det igjen i 2020. Noen av de stygge tingene på internett som tilskrives vår valgkamp, kommer kanskje ikke fra ekte støttespillere, sier Sanders fredag.

Amerikanske myndigheter konkluderte etter 2016-valget med at Russland brukte sosiale medier til støtte for Sanders i nominasjonskampen mot Hillary Clinton. Støtten til Sanders var ifølge myndighetene en del av en større innsats der hensikten var å sverte Clinton og skape splid blant amerikanske velgere, med det endelige mål å få Trump valgt til president.

Vil så mistillit

Meldingen om angivelig russisk støtte til Sanders kommer etter at amerikanske medier torsdag meldte at USAs etterretningstjenester 13. februar orienterte Kongressen om at de mener Russland forsøker å påvirke årets valg for å hjelpe Trump å bli gjenvalgt.

Under orienteringen i etterretningskomiteen til Representantenes hus ga etterretningstjenestenes valgspesialist Shelby Pierson og andre representanter for etterretningen et generelt overblikk over russiske tiltak for å påvirke valget, inkludert hacking, bruk av sosiale medier og angrep på valgsystemet.

Selv om det er russernes mål å få Trump gjenvalgt, er de ifølge brifingen også ute etter å så mistillit til valgprosessen generelt.

