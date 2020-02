Bloomberg åpner for å skrote taushetspliktavtaler

NTB utenriks

Avtalene hindrer kvinnene fra å snakke offentlig om tidligere søksmål mot den demokratiske presidentkandidaten på grunnlag av angivelig diskriminering eller seksuell trakassering.

Bloombergs uttalelse fredag om at han er villig til å skrote minst tre avtaler, kommer etter at han har fått krass kritikk for avtalene.

Avtalene det er snakk om, ble inngått mellom kvinnene og Bloombergs selskap Bloomberg. Selskapet har ennå ikke hevet avtalene, men vil gjøre det hvis kvinnene tar kontakt og sier at det er det de ønsker.

