Ytterligere to covid-19-dødsfall i Iran

Dermed har fire mistet livet i Iran som følge av viruset, etter at myndigheter meldte om to andre dødsfall tidligere denne uka.

Rapporten fra det iranske nyhetsbyrået Mehr kommer samtidig som valget på ny nasjonalforsamling i Iran. Til nå er det registrert 18 virustilfeller i landet, inkludert de fire avdøde.

Helsedepartementets talsmann Kiahnoush Jahanpour sier de nye tilfellene alle kan spores tilbake til byen Qom, der de to første eldre pasientene døde onsdag. Ifølge ham er de siste smittede enten personer fra Qom, eller personer som nylig har besøkt byen.

Embetskvinne Minoo Mohraz i helsedepartementet sier viruset kan ha kommet fra kinesiske arbeidere som jobber i Qom og som har reist til Kina. Et kinesisk selskap har arbeidet med å bygge et solkraftverk i byen.

Bekymring over virusspredningen førte til at myndighetene denne uken har besluttet å stenge alle skoler i Qom. Byen ligger om lag 13 mil sør for hovedstad Teheran.

