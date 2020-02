NTB utenriks

Avtalen skal etter planen undertegnes 29. februar, om avtalen om voldsreduksjon i Afghanistan blir overholdt.

– Dette kan bane vei for forhandlinger mellom afghanere, varig fred og sikre at landet aldri igjen blir et tilfluktsområde for terrorister, sier Stoltenberg i en uttalelse.

