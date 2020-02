Russland avviser «paranoide» påstander om innblanding i USA-valget

NTB utenriks

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier påstandene er «som de vanlige paranoide kunngjøringene, som det dessverre kommer til å bli flere av etter som vi kommer nærmere valget».

– De har selvfølgelig ingenting med sannheten å gjøre, legger han til.

Flere amerikanske medier, blant dem New York Times og CNN, meldte torsdag at medlemmer av det amerikanske etterretningsapparatet har orientert Kongressen om at de mener Russland forsøker å påvirke valget, med mål om at president Donald Trump blir gjenvalgt.

