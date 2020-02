Skytemassakren i Tyskland etterforskes som terror

NTB utenriks

Minst ni personer ble onsdag kveld skutt og drept på to såkalte hookah-barer der det røykes vannpipe i byen Hanau. Flere av de drepte har kurdisk bakgrunn, ifølge tyske medier.

– Basert på det vi vet nå, så var det definitivt et motiv knyttet til fremmedfrykt, sier innenriksminister i delstaten Hessen Peter Beuth torsdag formiddag.

Drapene etterforskes som terrorisme, og en antiterror-enhet i den tyske nasjonale påtalemyndigheten har overtatt ansvaret for etterforskningen.

Den antatte gjerningsmannen etterlot seg et brev og en video der han gir uttrykk for høyreekstreme holdninger, melder den tyske avisa Bild. I brevet skriver mannen angivelig om å utslette grupper av mennesker som det ikke lenger er mulig å utvise fra Tyskland.

Funnet død i sin leilighet

Lokalt politi meldte torsdag morgen at den antatte gjerningsmannen var funnet død på sin hjemmeadresse i den vesttyske byen. Ifølge Bild ligger leiligheten like ved en av kafeene som ble beskutt.

I mannens leiligheten fant politiet også en annen død person. Dette viste seg å være den antatte gjerningsmannens 72 år gamle mor, ifølge Beuth.

Bild skriver at gjerningsmannen er en tysk statsborger. I bilen hans er det funnet ammunisjon og våpenmagasiner, og mannen skal også ha tatt jegerprøven.

Ifølge nyhetsbyrået DPA har mannen lagt en nesten én time lang video ut på nettet, der han uttrykker negative holdninger til innvandrere fra arabiske land og Tyrkia. I videoen påstås det også at Tyskland styres av en hemmelig organisasjon med stor makt.

Kjørte fra kafé til kafé

De første skuddene ble avfyrt i sentrum av den vesttyske byen Hanau rundt klokken 22 onsdag kveld.

Det ble først skutt mot kafeen «Midnight» – en såkalt hookah-bar der det røykes vannpipe. Tre personer ble drept utenfor kafeen. Ifølge nyhetssiden op-online.de skal vitner ha hørt åtte–ni skudd bli avfyrt ved den første skytingen.

De som ble drept på den første kafeen, hadde kurdisk bakgrunn, ifølge Bild.

Et mørkt kjøretøy ble ifølge politiet sett kjørende derfra. Gjerningspersonen kjørte deretter videre til bydelen Kesselstadt og skjøt mot en annen hookah-bar i Kurt-Schumacher-Platz-området. Fem personer ble drept der.

En person døde senere av skadene fra skytingen. Totalt ble 13 personer skutt, og av disse er fire alvorlig skadd.

Kondolanser fra Merkel

Tysklands statsminister Angela Merkel uttrykker sin medfølelse til de som er rammet av skytemassakren.

– Denne morgenen er våre tanker hos innbyggerne i Hanau, hvor denne grusomme gjerningen ble utført. Vår dypeste medfølelse går til de pårørende, som sørger over sine døde. Vi håper at de som er såret, snart vil bli bedre, sier Merkel gjennom en talsperson.

Byens ordfører er også sterkt preget av det som har skjedd.

– Dette var en grusom kveld, som uten tvil vil prege oss i lang tid og som vil etterlate vonde minner, sier Claus Kaminsky.

Økende høyreekstrem trussel

Tyske myndigheter har trappet opp etterforskningen av landets høyreekstreme miljøer det siste året.

Høyreekstremisme regnes som en økende trussel i landet etter drapet på den innvandringsvennlige lokalpolitikeren Walter Lübcke i juni og et angrep på en synagoge i byen Halle i oktober, der to personer ble drept.

Så sent som fredag ble tolv personer pågrepet i en tysk politiaksjon rettet mot høyreekstremister som mistenkes for å ha planlagt et terrorangrep. Gruppa skal blant annet ha ønsket å skyte muslimer mens de ba, ifølge tyske medier. Planen var angivelig å etterligne angrepene mot to moskeer der 51 mennesker ble drept i Christchurch på New Zealand i fjor.