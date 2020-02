Ap: Regjeringen må følge opp FNs svarteliste

NTB utenriks

– Jeg forventer at regjeringen sørger for at Etikkrådet og Norges Banks hovedstyre følger opp den nye oversikten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter og tar nødvendige beslutninger om utelukkelse av enkeltselskaper, sier Anniken Huitfeldt (Ap), som er leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

FN har publisert en «svarteliste» over 112 selskaper med virksomhet knyttet til israelske bosetninger. De fleste av dem er basert i Israel. En gjennomgang NTB har foretatt, viser at Statens pensjonsfond Utland, bedre kjent som oljefondet, har investert over 19 milliarder kroner i 28 av disse selskapene.

Selskaper utelukket i 2010

Huitfeldt viser til at Finansdepartementet under Sigbjørn Johnsens (Ap) ledelse i 2010 utelukket to israelske selskaper med virksomhet i israelske bosetninger fra oljefondet.

Etikkrådet viste den gang til retningslinjenes formulering om «alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner».

– Både Den internasjonale domstolen i Haag og FNs sikkerhetsråd har fastslått at byggingen av slike bosetninger er ulovlige i henhold til fjerde Genève-konvensjon som gir beskyttelse til sivile under krig og okkupasjon, sier Huitfeldt til NTB.

En selvfølge

– Norges regjering har gjentatte ganger slått fast at de israelske bosetningene er ulovlige og strider mot folkeretten. Da burde det være en selvfølge at vi trekker ut investeringene våre fra selskaper som tjener penger på folkerettsstridig fordrivelse av palestinerne, mener Rødts leder Bjørnar Moxnes.

– Norge burde heller investere noe av oljeformuen i klimaindustrielle løsninger globalt, på en måte som sikrer næringsutvikling og arbeidsplasser i Norge, sier han til NTB.

Troverdighet

Stein Gulbrandsen, som sitter i Fagforbundets arbeidsutvalg, mener også at oljefondets retningslinjer må endres.

– Skal Norge ha politisk troverdighet som en nasjon som ivaretar folkeretten, må Stortinget gi oljefondet klarere signaler om å kaste ut selskap som ifølge FN profitterer på å bryte folkeretten, sier han til NTB.

– Finansminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere uttalt at man ikke skal bruke oljefondet politisk. Men det er høyst politisk å investere i og støtte opp under menneskerettighetsbrudd. Oljefondet må trekke seg ut av selskaper som bidrar til ulovlig okkupasjon, sier AUFs nestleder Astrid Hoem.

