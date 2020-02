Viruset senker Kinas klimautslipp

NTB utenriks

I løpet av de siste to ukene ser det ut til å ha vært en nedgang i utslippene som minst tilsvarer 100 millioner tonn CO2. Det går fram i en ny studie fra forskere ved Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) i Finland.

Nedgangen er angivelig på hele 25 prosent, noe som tilsvarer nesten 6 prosent av de samlede globale utslippene i samme periode i fjor.

Virusepidemien i Kina har rammet økonomien og senket forbruket av kull og olje – og dermed også utslippene av CO2. Utslippene kan imidlertid stige raskt igjen når epidemien er over.

