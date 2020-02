USA strammer inn overfor kinesiske medier

NTB utenriks

Innstrammingen ble varslet tirsdag og innebærer at kinesiske journalister som jobber for Kinas statskontrollerte medier i USA, vil bli behandlet som om de jobbet ved Kinas ambassade

Kina kaller avgjørelsen for «urimelig og uakseptabel».

– USA har alltid reklamert for pressefrihet, men dette griper inn i og hindrer den normale virksomheten til kinesiske medier i USA, sier talsmann for Kinas utenriksdepartement, Geng Shuang, og legger til at Kina forbeholder seg retten til å komme med flere reaksjoner.

